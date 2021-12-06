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Общество6 декабря 2021 17:11

С 24 декабря еще одну улицу в Калининграде сделают односторонней

Схема станет постоянной
Николай Литвинов
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Улица расположена недалеко от Захаровского рынка.

Улица расположена недалеко от Захаровского рынка.

Фото: Яндекс. Карты

Мэрия Калининграда сообщила о том, что с 24 декабря на участке улицы Родителева - от Щорса до Чекистов - вводится одностороннее движение. На этот раз никакие ремонтные работы здесь не планируются.

- Ограничение вводится для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы, - объяснили в городской администрации.

Напомним, что по 27 декабря одностороннее движение транспорта введено по Тенистой аллее в направлении от дома № 50 до улицы Менделеева, но там причиной стал как раз ремонт дороги. Также из-за ремонта до 30 декабря одностороннее движение сохранится на улице Вагоностроительной на участке от дома № 29 до дома № 49 в направлении Правой набережной.