Для калининградских производителей молочной продукции изменили правила маркировки

В этом году калининградские молочные производители оказались в неравных условиях по сравнению с конкурентами из других регионов. Причиной стали новые правила об обязательной маркировке средствами идентификации молочной продукции. В результате при вывозе продукции, произведенной в Калининградской области, на основную территорию России необходимо было вносить в таможенные декларации коды на каждую бутылку молока или пачку творога.

- В одной партии отгрузки количество таких кодов может достигать 40 тысяч, - отметили в пресс-службе областного минсельхоза. - Чтобы оптимизировать работу, калининградским компаниям нужно было приобрести и дополнительное дорогостоящее оборудование для агрегирования кодов, что сильно сказалось бы на стоимости конечного продукта.

Областное правительство обратилось с проблемой в Минпромторг России, ФТС и Минсельхоз, где позиция региона нашла поддержку. Федеральное правительство выпустило постановление № 2100, в соответствии с которым было упразднено требование по указанию в таможенной декларации кодов идентификации товаров, а также агрегированных таможенных кодов при вывозе произведенной и введенной в оборот молочной продукции с территорий особых (свободных) экономических зон, территорий, к ним приравненных, и территорий свободных складов на остальную часть страны.