Калининградец погасил 2,5 млн рублей долга после ареста автомобиля

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы заставили местного жителя погасить долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Калининградец одолжил по договору займа 2,5 млн рублей у индивидуального предпринимателя. В оговоренные сроки долг не был возвращен, поэтому взыскатель обратился в суд и выиграл дело.

Должник не исполнил решения суда в установленные сроки, стал уклоняться от общения с судебными приставами и скрывал имущество.

Приставы установили, что в собственности у должника имеется автомобиль «Ниссан», и арестовали его. Чтобы не лишиться машины, калининградец внес всю сумму долга на депозитный счет отделения.