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Общество7 декабря 2021 8:02

В Гусеве начался ремонт двух железнодорожных переездов

На расписании движения поездов ремонт не отразится, заявили в КЖД
Виктор Сергеев
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На станции Гусев начался капитальный ремонт двух железнодорожных переездов, в ходе которого будет произведена замена устройства заграждения пути, направляющих столбиков, водоотводных лотков, тротуарной плитки на пешеходных переходах и асфальтировка прилегающих к переездам участков автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

На расписании движения поездов ремонт не отразится, однако по мере необходимости будут вводиться временные ограничения движения автомобильного транспорта через переезды.

В частности, во вторник, 7 декабря, на переезде, расположенном на улице Железнодорожной, будут выполнены работы по замене резинокордового настила. В связи с этим пропуск автомобилей будет организован по одной из полос дороги.