117 пенсионеров, 68 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 243 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 203 случая ОРВИ, 23 пневмонии и 17 бессимптомных случаев.
Среди заболевших
- 117 пенсионеров;
- 3 работника образования;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 1 работающий на промышленных предприятиях;
- 3 работника транспортных предприятий, водителей;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 1 сотрудник организации по предоставлению бытовых услуг;
- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 1 неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 4 ребёнка, посещающих детский сад;
- 4 учащихся;
- 3 студента 3 образовательных учреждений;
- 68 неработающих.