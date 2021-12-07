117 пенсионеров, 68 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 243 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 203 случая ОРВИ, 23 пневмонии и 17 бессимптомных случаев.

Среди заболевших

- 117 пенсионеров;

- 3 работника образования;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 1 работающий на промышленных предприятиях;

- 3 работника транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 1 сотрудник организации по предоставлению бытовых услуг;

- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 1 неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 4 ребёнка, посещающих детский сад;

- 4 учащихся;

- 3 студента 3 образовательных учреждений;

- 68 неработающих.