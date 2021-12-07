На ул. Карамзина в Калининграде открылся МФЦ

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На улице Карамзина в Калининграде открылся новый Многофункциональный центр. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дополнительный офис разместился на четвёртом этаже торгового центра «Балтийский пассаж». В новом МФЦ работают десять окон приёма и выдачи документов. Также заявители могут самостоятельно воспользоваться услугами в электронном виде в секторе пользовательского сопровождения. Здесь созданы стандартные для центров «Мои документы» просторные зоны информирования и ожидания, детский уголок, а также дополнительные сервисы для граждан.

«Несмотря на активное развитие электронных госуслуг, многофункциональные центры очень востребованы. Многие люди хотят и даже любят приходить в МФЦ, потому что здесь в комфортных условиях получают живое общение и качественные услуги», – отметил губернатор Антон Алиханов.

Офис на Карамзина позволит перераспределить нагрузку с других трёх калининградских площадок «Мои документы», работающих на площади Победы, улицах Челнокова и Инженерной. Сейчас эти центры обслуживают свыше трёх тысяч человек в день – это примерно половина от общего числа ежедневных обращений во все МФЦ Калининградской области.