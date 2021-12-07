Ревнивый калининградец жестоко избил подругу в сауне

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. 32-летний мужчина жестоко избил свою подругу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В больницу доставили женщину с множественными переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Рассказать о том, что случилось, она самостоятельно не могла, однако полицейские смогли восстановить картину произошедшего.

«Выяснилось, что потерпевшая в ночь, когда произошло избиение, отдыхала в сауне со своим другом. Пара приятно проводила время до тех пор, пока мужчина не начал ревновать подругу к знакомому. Устроив скандал, он дождался, когда останется с женщиной наедине, набросился на нее и жестоко избил. Затем злоумышленник самостоятельно вызвал скорую помощь для потерпевшей и отправился домой», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Полицейские установили личность агрессора и задержали его. Решается вопрос о помещении задержанного под арест.