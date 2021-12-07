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Общество7 декабря 2021 12:11

Калининградские сельхозпроизводители экспортировали продукции на 1,7 млрд долларов

Это на 291 млн долларов больше, чем в 2020 году
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

По предварительным данным министерства сельского хозяйства региона, в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

За 11 месяцев 2021 года экспорт продукции агропромышленного комплекса с территории Калининградской области составил более 1,7 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства. По данным министерства, это на 291 млн долларов больше, чем в 2020 году.

Ведущее место в структуре калининградского экспорта занимает продукция масложировой отрасли, рыба и морепродукты, зерновые, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.

Основными внешнеэкономическими партнерами региона являются Норвегия, Китай, Алжир, Белоруссия, Дания, Нидерланды, всего география поставок включает более 60 стран. Этот широкий спектр экспортного взаимодействия позволил региону за 11 месяцев года поставить за рубеж более 2,5 млн тонн сельхозпродукции.