СК: При пожаре в Зеленоградском районе погибла 80-летняя одинокая женщина

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Стали известны подробности гибели человека при пожаре в Зеленоградском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК, при тушении пожара в одном из частных домов в поселке Лесенково было обнаружено тело женщины. Личность погибшей установлена, ей оказалась 80-летняя хозяйка дома, которая проживала одна.

«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. Очагом возгорания является кровать, на которой было обнаружено тело хозяйки дома. Предположительной причиной возгорания является неосторожность при курении», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках доследственной проверки следователи регионального управления СКР установят все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.