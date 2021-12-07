Житель Багратионовска украл оградки с пяти могил

Жителю Багратионовского района грозит до 5 лет колонии за кражу ограждения могил. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 34-летний мужчина поздним вечером приехал на городское кладбище на Балтийском шоссе и начал одну за другой сносить могильные оградки из чугуна. По предварительным данным, от действий злоумышленника пострадало как минимум 5 захоронений.

Загрузив металл в кузов микроавтобуса, мужчина уехал с места преступления, рассчитывая сдать добычу в пункт приема металлолома. Однако его задержали и изъяли похищенные оградки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.