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Общество7 декабря 2021 13:41

Житель Багратионовска украл оградки с пяти могил

На кладбищенского вора завели уголовное дело
Виктор Сергеев
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Жителю Багратионовского района грозит до 5 лет колонии за кражу ограждения могил. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 34-летний мужчина поздним вечером приехал на городское кладбище на Балтийском шоссе и начал одну за другой сносить могильные оградки из чугуна. По предварительным данным, от действий злоумышленника пострадало как минимум 5 захоронений.

Загрузив металл в кузов микроавтобуса, мужчина уехал с места преступления, рассчитывая сдать добычу в пункт приема металлолома. Однако его задержали и изъяли похищенные оградки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.