Елена Дятлова призвала калининградцев не покупать товары у уличных торговцев

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжается незаконная уличная торговля. У рынка продают носки и лепешки, в арке на Ленинском проспекте - овощи и фрукты. И горожане жалуются в мэрию. Глава администрации Елена Дятлова призывает просто не покупать товары на улице и этим наконец побороть незаконную торговлю.

- Задача - убрать несанкционированную торговлю с улиц города. Я знаю один способ, и он самый лучший - экономический. Это когда все жители Калининграда идут мимо лотков с рыбой и мандаринами, идут в магазин и там покупают. Если эта мера будет запущена, то ровно через две недели несанкционированная торговля умрет сама собой! - говорит глава администрации города Елена Дятлова и отмечает, что полномочия администрации тут - выносить штрафные санкции. Штраф 4 тысячи рублей на физическое лицо, 10 тысяч - на юридическое лицо.

- Калининград - наш дом, мы вместе должны находить решения. Так что только жители Калининграда могут эффективно бороться с незаконной торговлей - не покупать, - говорит Елена Дятлова.

В ближайшее время глава администрации намерена встретиться с руководством правоохранительных органов, чтобы обсудить способы борьбы с несанкционированной торговлей в городе.