Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 14:26

Елена Дятлова – о ремонте улиц: «Мне стыдно перед жителями Калининграда»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
Елена Дятлова.

Елена Дятлова.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде затягиваются сроки завершения ремонтных работ сразу на нескольких улицах. Не хватает рабочих рук и техники.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова на оперативном совещании в мэрии, которое состоялось 7 декабря, сказала, что ей уже стало стыдно.

- Мы с утра проехались с губернатором на улицу Транспортную. Мне было стыдно. Мы там увидели 7-8 человек. Остальные отсутствовали, - сказала Елена Дятлова. - Мне стыдно сегодня перед жителями Калининграда и за улицу Автомобильную. Надеюсь, что сейчас там не испытывают неудобства, потому что она открыта для перемещения, она освещается и исправления, которые там происходят, не влияют на транспортную работу этой улицы.

По словам Елены Дятловой, контракт по Автомобильной не будет закрыт, мэрия не примет плохо выполненные работы, подрядчик заплатит штрафы.

Ремонт улицы продолжат уже в следующем году.