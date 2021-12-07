Елена Дятлова – о ремонте улиц: «Мне стыдно перед жителями Калининграда»

Елена Дятлова. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде затягиваются сроки завершения ремонтных работ сразу на нескольких улицах. Не хватает рабочих рук и техники.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова на оперативном совещании в мэрии, которое состоялось 7 декабря, сказала, что ей уже стало стыдно.

- Мы с утра проехались с губернатором на улицу Транспортную. Мне было стыдно. Мы там увидели 7-8 человек. Остальные отсутствовали, - сказала Елена Дятлова. - Мне стыдно сегодня перед жителями Калининграда и за улицу Автомобильную. Надеюсь, что сейчас там не испытывают неудобства, потому что она открыта для перемещения, она освещается и исправления, которые там происходят, не влияют на транспортную работу этой улицы.

По словам Елены Дятловой, контракт по Автомобильной не будет закрыт, мэрия не примет плохо выполненные работы, подрядчик заплатит штрафы.

Ремонт улицы продолжат уже в следующем году.