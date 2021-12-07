На двух жителей Советска завели уголовные дела за уклонение от призыва на военную службу

Двое жителей Советска стали фигурантами уголовных дел за уклонение от прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, 23-летний и 21-летний молодые люди в сентябре-октябре 2021 года дважды не явились в назначенные даты в отдел военного комиссариата Советска на мероприятия, связанные с призывом. При этом они были должным образом уведомлены сотрудниками военкомата о датах мероприятий, являлись годными для прохождения военной службы и не имели законных оснований на отсрочку от призыва.

В настоящее время по обоим уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Уклонистам грозит штраф от 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.