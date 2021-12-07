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Общество7 декабря 2021 14:40

На Аллее Смелых в Калининграде проведут ямочный ремонт

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Елена Дятлова.

Елена Дятлова.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде предстоит большая реконструкция Аллеи Смелых, но сейчас нужно оперативно заделать там образовавшиеся ямы. Об этом заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 7 декабря.

- Там нужно сделать ямочный ремонт холодным асфальтом. Предстоит реконструкция, большие деньги там вкладывать не нужно. Но пережить зиму надо. Я сама водитель, много за рулем. Сегодня там есть ямы такие, что можно пробить колесо. Дала поручение - когда чуть минусовые температуры спадут, заделать эти дыры, чтобы мы смогли пережить зиму и приступить к реконструкции улицы, - сказала Елена Дятлова.