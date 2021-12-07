Мост на Вагоностроительной продолжат ремонтировать в 2022 году

В Калининграде водители продолжают испытывать трудности с проездом по мосту на улице Вагоностроительной. Там, по словам сити-менеджера Елены Дятловой, несколько раз делали ямочный ремонт, но он не помогал.

- Проблемы видели в деформационных швах. Но когда вскрыли асфальт, поняли, что бетонная конструкция полностью пришла в негодность. Приняли решение проводить бетонные работы, - поясняет Елена Дятлова.

По ее словам, 6 декабря был залит бетон на одной полосе.

- Сейчас бетон «встанет», нижние слои, даст бог, положим и откроем движение. А вторую полосу в этом году делать не будем. Впереди зима, - сказала Елена Дятлова.

К работам на мосту решено вернуться весной 2022 года.