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Общество7 декабря 2021 15:10

В Калининграде отменили празднование новогодней ночи на площади Победы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Празднования новогодней ночи в Калининграде в этом году не будет. Об этом журналистам во вторник, 7 декабря, сказала глава администрации города Елена Дятлова.

- И в прошлом году мы не проводили торги на проведение фейерверков и праздничных мероприятий на площади Победы на 1 января, в новогоднюю ночь и в Рождество. Потому что это большое скопление народа в одном месте, неконтролируемость. А мы живем в период пандемии, - сказала Елена Дятлова. – Мы уже второй год не делаем площадь центром притяжения. Сцену не ставим, не делаем праздничных фейерверков.