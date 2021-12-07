В Калининграде отменили празднование новогодней ночи на площади Победы

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Празднования новогодней ночи в Калининграде в этом году не будет. Об этом журналистам во вторник, 7 декабря, сказала глава администрации города Елена Дятлова.

- И в прошлом году мы не проводили торги на проведение фейерверков и праздничных мероприятий на площади Победы на 1 января, в новогоднюю ночь и в Рождество. Потому что это большое скопление народа в одном месте, неконтролируемость. А мы живем в период пандемии, - сказала Елена Дятлова. – Мы уже второй год не делаем площадь центром притяжения. Сцену не ставим, не делаем праздничных фейерверков.