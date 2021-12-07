Спортсмены из Калининграда завоевали три медали первенства России по акробатическому рок-н-роллу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошли национальное первенство и всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, в которых соперничали более полутора тысяч представителей двадцати регионов.

В активе калининградских спортсменов два золотых и один серебряный комплект наград в трех категориях. Двойного успеха добились Арина Глебова и Максим Багдасарян, первенствовавшие среди 45 пар юношей и девушек в категории «А класс-микст» и финишировавшие на второй строчке из 52 возможных в юношеском дивизионе «B класс-микст». Отметим, что минувшей осенью они выиграли четыре из пяти этапов Кубка мира.

Еще одними чемпионами стали Эвелина Супрягина и Артем Сухоносов, чья программа была признана лучшей из 27 пар юниоров и юниорок. Ранее летом они стали вице-чемпионами финального этапа пятой летней Спартакиады молодежи России.