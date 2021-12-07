В Янтарном спасатели помогли рыбакам, чья лодка сломалась далеко от берега

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Инцидент случился во вторник, 7 декабря, в море, в 5 километрах от берега. В районе Янтарного потерял ход катер, на борту которого находились двое рыбаков.

«Катер рыбаков был отбуксирован к берегу, медицинская помощь рыбакам не потребовалась», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Для оказания помощи рыбакам были направлены поисково-спасательная группа из Балтийска и государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Калининградской области на катере.