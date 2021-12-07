Елена Дятлова – о горке в Центральном парке: Люди катаются на свой страх и риск

В предыдущие годы горку засыпали песком. Но горожан это не останавливало. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в Центральном парке официально запрещено кататься с горки, потому что внизу деревья и ручей, а это травмоопасно. Однако на горке много детей и взрослых. Как рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, власти сейчас решают, как обезопасить спуск.

- Дирекция парка понимает, что деревья вырубить нельзя. Ставят стенды «Катание запрещено!». Но кого-нибудь когда-нибудь информационные щиты останавливали? Нельзя все запретить. Катаются на свой страх и риск, - говорит Елена Дятлова.

По ее словам, обматывать деревья мягкими матами нельзя, это якобы еще опаснее.

- Потому что маты впитывают влагу, леденеют и становятся еще более опасными, чем ствол дерева. На горнолыжных курортах есть материалы, которые можно использовать. Если такое будет куплено, то у нас там не будет стоять плакат «Катание с горки запрещено».

Известно, что сейчас администрация Калининграда через дирекцию парка ищет подходящий материал, которым можно обернуть деревья.