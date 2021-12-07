Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 243 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде –154 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 3,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 5,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 16,
Правдинский городской округ – 4,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 6,
Зеленоградский городской округ – 12,
Светлогорский городской округ – 6,
Славский городской округ – 5,
Советский городской округ - 9,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 3,
Янтарный городской округ – 1.