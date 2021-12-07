Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 243 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде –154 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 5,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 16,

Правдинский городской округ – 4,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 12,

Светлогорский городской округ – 6,

Славский городской округ – 5,

Советский городской округ - 9,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 3,

Янтарный городской округ – 1.