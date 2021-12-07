В Калининграде уголовники попались на краже детских игрушек

В торговом центре «Балтия Молл» задержали двоих мужчин за кражу детских игрушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Одному из них приглянулся набор для творчества стоимостью около 800 рублей, второму - коробка с четырьмя куклами LOL стоимостью 16 тысяч рублей.

Срезав с игрушек защиту, мужчины попытались выйти из магазина, не оплатив товар, но были замечены и остановлены охраной.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личности мужчин, ранее их уже привлекали к уголовной ответственности. Сейчас задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.