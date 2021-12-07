В Калининграде задержали подозреваемых в нападении на жительницу Светлогорского района

Игорь Федоров Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полицейские задержали двоих подозреваемых в нападении на жительницу Светлогорского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ночь на 30 ноября трое злоумышленников пробрались на придомовую территорию в поселке Покровское, выстрелили в хозяйку дома, похитили имущество и скрылись.

Полицейские задержали двоих нападавших, третий - Федоров Игорь Дмитриевич, 18.06.1993 г. р. - скрылся и объявлен в розыск.

Приметы: рост 180 см, телосложение плотное, волосы короткие, темные. В случае обнаружения или получения оперативно значимой информации просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть УУР УМВД России по Калининградской области по тел.: 551-400, 8-952-053-83-21, 102.