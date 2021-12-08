В Зеленоградске открылась модельная библиотека

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Зеленоградске открылась обновленная модельная библиотека. Это уже восьмая модельная библиотека в регионе с 2019 года, созданная в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба регионального правительства.

На обновление учреждения было выделено 10 миллионов рублей: на эти средства приобретена новая техника и книги. В библиотеке реализована концепция ресурсно-информационного центра локального туризма. Специалисты-краеведы разработали познавательные туристические маршруты с посещением памятных историко-культурных арт-объектов, пользующихся большой популярностью среди горожан и отдыхающих.

«Это современное пространство, которое привлекает людей всех возрастов, - сказал губернатор Антон Алиханов. - Библиотека Зеленоградска выбрала направление ресурсного информационного центра для локального туризма. В учреждении работают замечательные люди, которые занимаются развитием краеведения».

Кроме этого, в библиотеке создан сектор искусств для молодежи, в который входит клуб любителей истории, уголок меломана, библиотечная сцена, арт-галерея и другое.