Министр: Для посещения утренников в Калининграде родителям не понадобится QR-код

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В Калининградской области родителям не понадобится QR-код для посещения новогодних утренников в детских садах. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенева.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на данный момент установлены следующие требования: посетить утренник может только мама или папа, не имеющие признаков ОРВИ. На входе в школу и садик родители должны пройти термометрию.

По последним данным, в Калининградской области полностью привились 477 275 человек. В регионе не запрещены концерты и спектакли, работают кинотеатры и музеи.

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