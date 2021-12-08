Географ БФУ имени Канта рассказала, какой будет погода на Новый год в Калининграде

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Прогнозом поделилась географ БФУ им Канта, кандидат географических наук Дара Гаева. По ее словам, во время новогодних каникул в Калининградской области будет прохладнее, чем в 2021 году.

- В дневные часы будет от 0 до +3 градусов, а ночью небольшой минус, - сообщила Дара Гаева эфире «Балтик Плюс», но предупредила, точность долгосрочных прогнозов обычно составляет 60%.

Стоит напомнить, что на зимних каникулах в январе нынешнего, 2021 года в Калининграде было довольно тепло. Дневные температуры держались на уровне +4...+6 градусов, а 10 января потеплело до +8,9.

Дара Гаева также поделилась предварительным прогнозом относительно зимних штормов.

- Сильные шторма в нашем регионе ожидаются в феврале, - отметила географ.