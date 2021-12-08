Антон Алиханов: Надеюсь, к весне мы забудем о QR-кодах в Калининграде

. Фото: Иван МАРКОВ

На ежегодной прямой линии губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал ситуацию с QR-кодами.

- Поверьте, история с QR-кодами утомляет и меня, - признался губернатор, отвечая на вопрос студента БФУ имени Канта. - При входе в магазин мне всегда приходится его показывать. Но эта история с нами ненадолго, мы не собираемся ее сохранять и расширять. Например, в общественном транспорте вводить коды не собираемся. Надеюсь, к весне мы о QR-кодах забудем.

Как отметил глава области, пандемия идет на спад:

- Сегодня, например, в области зафиксировано всего 145 новых заражений коронавирусом.

По мнению Алиханова, ведущую роль играет в этом вакцинация. Согласно последним данным, которые привел губернатор, в регионе привились уже более 500 тысяч человек, из них более 60 тысяч ревакцинировались.

- Ежедневно мы прививаем по 4-8 тысяч человек. Я надеюсь, что система QR-кодов будет стимулировать прививаться. Ведь не секрет, что вакцинированные болеют в разы реже, и сегодня в некоторых стационарах более 90 процентов пациентов - это те, кто не сделал прививку, - отметил Антон Алиханов.

Губернатор также сообщил, что антиковидные ограничения постепенно будут сниматься, пояснив, что о некоторых конкретных смягчениях региональное правительство уже договорилось с Роспотребнадзором.