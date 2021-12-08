Алиханов: Нам в Калининграде не хватает 368 врачей

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В Калининградской области в течение нескольких лет работает программа по привлечению врачей и среднего медицинского персонала, но кадровую проблему в этой сфере до конца решить еще не удалось. В этом в ходе прямой линии признался губернатор Антон Алиханов.

- Мы во многом закрыли этот вопрос на востоке области, особенно с узкими специалистами, там были высокие выплаты, можно было врачу купить себе готовый дом. Серьезная ситуация с нехваткой врачей, особенно первичного звена, в Калининграде, не хватает 368 врачей, несмотря на все меры поддержки, - сказал глава региона.

По словам губернатора, очереди в поликлиниках как раз образуются из-за нехватки специалистов.

- Мы решили вопрос на востоке, надо решать проблему в Калининграде. Мы готовы увеличить подъемные для врачей, работающих в областном центре, - сказал Антон Алиханов.