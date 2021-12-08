В Калининграде задержаны двое фальшивомонетчиков

Подозреваемых взяли с поличным. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отсидев срок за фальшивомонетничество, житель Калининграда не угомонился и вновь решил попробовать себя в этой роли. Будучи в Москве, приобрел в даркнете (теневом сегменте интернета) 50 поддельных купюр номиналом 2 тысячи рублей, а когда вернулся домой, вознамерился пустить «липу» в оборот. И предложил своему знакомому расплачиваться подделками в продуктовых магазинах, аптеках и других торговых точках, где риск засыпаться был меньше, чем если бы злоумышленники сунулись в какой-нибудь супермаркет за крупной покупкой.

- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из районных отделов полиции областного центра задержали обоих подозреваемых, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - При этом у одного из них при себе оказалось 13 фальшивых билетов Банка России.

В итоге было возбуждено сразу шесть уголовных дел по признакам 1-й части статьи 186 УК РФ, которые соединили в одно производство.

- В отношении предполагаемого организатора противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавила Ирина Волк. - Второй фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.