Забивший насмерть человека житель Знаменска получил 8 лет на строгом режиме

День Победы в этом году житель поселка Знаменска Гвардейского района решил отметить по-боевому: находясь во дворе своего дома, рьяный мужик сцепился с другим сельчанином, которому нанес по голове не менее шести ударов кулаками и не менее трех - деревянным брусом. И потом еще пару раз добавил по спине ногой. Всего этого вполне хватило для того, чтобы пострадавший скончался на месте происшествия.

В суде омрачивший великий праздник грязной выходкой знаменец вину признал только частично, утверждая, что всего раз огрел оппонента палкой по голове, когда тот шел на него с ножом. Однако Гвардейский районный суд, исследовав все материалы уголовного дела, признал вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». И отправил преступника на 8 лет в исправительную колонию строгого режима, взыскав в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Осужденный таким решением остался недоволен и попытался его обжаловать в высших инстанциях. Но судебная коллегия по уголовным делам Калининградского облсуда оставила приговор районных коллег без изменения.