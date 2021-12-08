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Происшествия8 декабря 2021 11:06

Забивший насмерть человека житель Знаменска получил 8 лет на строгом режиме

Сельчанин нанес своему противнику в драке несколько ударов кулаками, ногами и деревянным брусом
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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День Победы в этом году житель поселка Знаменска Гвардейского района решил отметить по-боевому: находясь во дворе своего дома, рьяный мужик сцепился с другим сельчанином, которому нанес по голове не менее шести ударов кулаками и не менее трех - деревянным брусом. И потом еще пару раз добавил по спине ногой. Всего этого вполне хватило для того, чтобы пострадавший скончался на месте происшествия.

В суде омрачивший великий праздник грязной выходкой знаменец вину признал только частично, утверждая, что всего раз огрел оппонента палкой по голове, когда тот шел на него с ножом. Однако Гвардейский районный суд, исследовав все материалы уголовного дела, признал вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». И отправил преступника на 8 лет в исправительную колонию строгого режима, взыскав в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Осужденный таким решением остался недоволен и попытался его обжаловать в высших инстанциях. Но судебная коллегия по уголовным делам Калининградского облсуда оставила приговор районных коллег без изменения.