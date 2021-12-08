К историческому зданию поликлиники на улице Расковой пристроят помещения

. Фото: Иван МАРКОВ

О дальнейшей судьбе здания на улице Расковой в Калининграде сегодня во время прямой линии рассказал губернатор Антон Алиханов. Напомним, в октябре 2020 года Корпорация развития Калининградской области предложила снести бывшую поликлинику, а на ее месте построить 36-квартирный жилой дом со встроенными помещениями для поликлиники. На защиту здания встали общественники, и в результате власти изменили свои планы.

- Мы заключили контракт на реконструкцию здания, - сообщил Антон Алиханов. - Мы сохраним внешний вид и пристроим рядом новые помещения в таком же стиле, чтобы поликлиника, которую мы тоже восстановим, была полноценной. Проектирование идет.

Добавим, что после закрытия поликлиники на улице Марины Расковой специалистов перевели в здание детской поликлиники № 6 на ул. Огарева.