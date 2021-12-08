С 20 декабря из Калининграда запустят прямые рейсы в Дюссельдорф

С 20 декабря 2021 года авиакомпания Nordwind начинает выполнять прямые регулярные рейсы Калининград - Дюссельдорф - Калининград. Как сообщает пресс-служба аэропорта Храброво, перелеты запланированы раз в неделю по понедельникам на самолете Е190 в компоновке 110 пассажирских кресел. Вылет из Калининграда - в 13.00, прилет в Дюссельдорф - в 14.00. Вылет из аэропорта Дюссельдорфа - в 15.00, прибытие в «Храброво» - в 17.45. Время в пути составит около двух часов.

Авиакомпания уже открыла продажи на рейсы (цена - 9-10 тысяч рублей в одну сторону), однако напомним, что посещать Германию из-за антиковидных ограничений могут далеко не все желающие.

Сегодня маршрутная сеть калининградского аэропорта включает более 25 регулярных направлений полетов, рейсы выполняют 14 авиакомпаний.