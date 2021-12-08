Алиханов рассказал, когда в Калининградской области появится аквапарк

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Вопрос про строительство аквапарка губернатору задали во время прямой линии в среду, 8 декабря. По словам Антона Алиханова, интерес инвесторов к проекту сохраняется.

- Есть несколько инвесторов, которые реально готовы строить, - рассказал губернатор. -Нужно выбрать место. Кто-то предлагает на побережье между Пионерским и Зеленоградском, кто-то считает, что нужно строить в Калининграде. В итоге кто из глав администраций [городов] окажется проворнее, тот и будет молодец. В течение 4-5 лет проект [аквапарка] будет реализован, это точно.

Антон Алиханов добавил, что есть «серьезный инвестор», который готов построить в Калининградской области и аквапарк, и парк развлечений на побережье.

- Это известный большой инвестор, который реализовывал такие проекты в других регионах, - намекнул губернатор.