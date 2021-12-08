Мэрия: Более 30 тысяч калининградцев имеют долги за отопление

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Более 30 тысяч калининградцев имеют долги за отопление, один из горожан накопил долг в размере 680 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

На 1 декабря долг калининградцев за тепло составил около 1 миллиарда рублей, поэтому МП «Калининградтеплосеть» вынуждено предпринять жёсткие меры. В мэрии заявили, что недоимки сказываются на возможностях предприятия по поддержанию тепловых коммуникаций в надлежащем виде, уплате процентов по кредитам, затратах на судебные издержки.

«Сейчас в Калининграде необходимо закрыть около 40 угольных котельных, переложить более 90 км трубопроводов. Осуществлению этих планов мешают большие долги потребителей», - отметили в пресс-службе городской администрации.