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Общество8 декабря 2021 14:46

Пункты пропуска в Чернышевском и Багратионовске будут реконструировать

Проектирование начнется уже в следующем году
Николай Литвинов
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Выездное совещание по вопросам развития пунктов пропуска через госграницу в Калининградской области провел вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов. Чиновники, представители ФГКУ Росгранстрой и государственных контрольных органов осмотрели автомобильные пункты пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой и «Багратионовск» на границе с Польшей. Оба вошли в перечень приоритетных объектов, требующих реконструкции.

Как сообщает пресс-служба правительства, уже в следующем году за счет федеральных средств планируется начать работы по проектированию. Также планируется строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, непосредственно примыкающей к пунктам пропуска, включая подъездные дороги и площадки-накопители.