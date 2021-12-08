Операторы АПК «Безопасный город» спасли человека

Девушка падала, поднималась и вновь падала. Фото: Безопасный город

Операторы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Калининграде спасли девушку – как минимум, от замерзания насмерть.

Все произошло возле часов обратного отсчета до начала чемпионата мира по волейболу 2022 года, установленных, как известно, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Театральной. Около них девушка появилась, как зафиксировали видеокамеры наружного наблюдения, в 20:18. И оставалась на этом месте более 4 (!) часов.

«Вела себя спокойно, опасность ей не угрожала, - говорится на сайте АПК. - К ней подходили прохожие, но девушка ни на кого не обращала внимания».

А спустя четыре часа наблюдаемая (следить за ней все это время не прекращали, предвидя возможные эксцессы) вдруг упала навзничь. Потом поднялась, но вновь упала – и так несколько раз. Поняв, что могут сбыться их худшие опасения, сотрудники «Безопасного города» позвонили по телефону 112 в Службу экстренного реагирования, там сориентировали медиков, и вскоре машина «Скорой помощи» прибыла по указанному адресу. Девушку, как сообщается, госпитализировали, но что именно с ней случилось – пока не известно. Во всяком случае, необходимую врачебную помощь она точно получила.