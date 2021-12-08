Калининградские военные противостоят «генералу Морозу»

Пункты обогрева призваны хоть немного облегчить неизбежные тяготы и лишения военной службы. Фото: пресс-служба Балтфлота

Грянувшие в Калининградской области морозы пришлись аккурат на подведение итогов летнего периода обучения в вооруженных силах России, когда многие части и подразделения сухопутной группировки Балтийского флота находятся на полигонах. Поэтому командованием БФ приняты дополнительные меры по сохранению здоровья личного состава в полевых условиях.

- Для предотвращения переохлаждения военнослужащих во время занятий, на сухопутных полигонах и войсковых стрельбищах установлены стационарные пункты обогрева, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа. - В частности, это палатки, металлические модули или кунги, деревянные срубы. Все они обеспечены необходимыми запасами топлива.

Кроме того, командиры и руководители занятий корректируют время нахождения подчиненных на открытом воздухе в зависимости от погодных условий.