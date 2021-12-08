Калининградская полиция выявила «черного металлиста»

Не зря выходили в профилактический рейд сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Московскому району Калининграда. На улице Полтавской полицейские обнаружили нелегальный пункт приема металлолома.

- Установлено, что 50-летний горожанин организовал сбор лома черных и цветных металлов, не имея разрешительных документов на такого рода деятельность, - подтвердили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Оперативники изъяли более 800 килограммов складированного там лома.

В отношении «металлиста» составили административный протокол, сборщику придется заплатить крупный штраф.