Калининградский бизнес заметно увеличил экспорт товаров

Калининградский бизнес за год увеличил экспортную выручку – в ряде отраслей рост составил 40%. Об этом сообщает радио «Бизнес ФМ – Калининград».

Особо ликовать, впрочем, не стоит: в немалой степени это достижение обусловлено тем, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса экспорт сильно просел. По мнению специалистов, наращивание оборотов свидетельствует о том, что региональная экономика постепенно восстанавливается. И показатели могли бы быть еще выше, если бы не кадровый дефицит в некоторых сферах.

Крупнейшим аграрным экспортером на фоне общего удорожания сельхозпродукции не только в нашем регионе, но и по России в целом вновь стала группа компаний «Содружество». Как заявил директор компании Александр Шендерюк-Жидков, по итогам года ожидается, что общий объем экспорта «Содружества» превысит 1,5 миллиарда долларов, что более чем на 20% выше прошлогоднего показателя.

Благодаря мировому тренду, и пищепром рассчитывает на существенный рост экспортной выручки. Из Калининградской поставки идут не только в ближайшие страны Европы, но также в Азию и Африку. Новые рынки сбыта открыла рыбная отрасль, хотя ее поставки, в основном, приходятся на СНГ. Экспорт в европейские страны предполагается наладить к лету следующего года.