В Калининградской области появятся новые заводы по выпуску мясных полуфабрикатов и молочных продуктов

Свои производственные планы губернатору Антону Алиханову представило руководство группы компаний «Атлантис». Как сообщает пресс-служба правительства, предусматривается запуск нового производства по выпуску мясных полуфабрикатов для сетевой HoReCa, а также молочных продуктов для крупных сетевых ресторанов. При этом только потребность в молоке для реализации нового инвестпроекта оценивается в 250 тонн в день.

«Атлантис» является резидентом Особой экономической зоны в Калининградской области. Холдинг реализует несколько направлений деятельности: производство муки, панировочных сухарей и смесей, замороженных полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов, курицы и сыра.

Отметим, в этом году группа компаний ввела в в строй первую очередь предприятия по выпуску замороженных полуфабрикатов из мяса птицы мощностью свыше 21 тыс. тонн продукции в год. Всего с 2014 года холдинг построил пять производственных комплексов, ежегодно выпускающих более 300 видов готовой продукции общим объемом свыше 100 тыс. тонн.

За период с января по август 2021 года в федеральный бюджет уплачено более 245 млн рублей налоговых платежей, таможенных отчислений, страховых взносов.