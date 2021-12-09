Калининградская область получит дополнительное финансирование на строительство волнорезов

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Дополнительное финансирование нашему региону выделят по госпрограмме социально-экономического развития. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Антон Алиханов, деньги потратят по двум направлениям. Первое - строительство берегозащиты.

- Новые волнорезы защитят побережье от размыва и сделают городские набережные безопаснее, - написал глава региона.

Второе направление - организация образовательных экскурсий для детей и молодежи в другие регионы. Почти 23 тысячи ребят смогут больше узнать о нашей стране и получить новые впечатления. Программа поездок запланирована на два года.