Коронавирус подхватили почти 78 тысяч калининградцев

По сообщению оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, из 145 зарегистрированных за минувшие сутки новых случаев COVID-19 в Калининградской области 120 человек переносят заболевание в форме ОРВИ, у 9 диагностирована пневмония, 16 болеют бессимптомно.

За указанный период времени коронавирус подхватили 29 пенсионеров, 6 медработников, 2 работника образования, 9 сотрудников предприятий торговли и общепита, 6 работников промпредприятий, 3 представителя транспортной сферы, сотрудник пищепрома, 2 человека из персонала банков, 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих, 3 ребенка в возрасте до 6 лет, 4 детсадовцев (все из разных дошкольных учреждений), 12 учеников из 9 школ, 2 студента и 37 официально не работающих калининградцев.

Нарастающим итогом выявлено 77 863 случая заболевания, количество летальных исходов -1 111. Под медицинским наблюдением в условиях изоляции находится 8 643 человека, контактировавших с заболевшими.