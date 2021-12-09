В научно-производственную роту Балтфлота направлено 20 призывников

В строю - будущие корабелы. Фото: пресс-служба Балтфлота

Заканчивается осенний призыв на срочную службу в вооруженные силы России, новобранцев распределяют по воинским частям. Как стало известно, из числа калининградских призывников 20 будут служить в научно-производственной роте Балтийского флота. Все отобранные комиссией молодые люди имеют высшее и среднее профильное образование. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, это уже седьмая по счету отправка граждан в данные подразделения с декабря 2018 года.

Для военнослужащих научно-производственной роты БФ «полем боя» станут цеха Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», где парням предстоит работать кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Бо льшую часть службы они будут заниматься повышением своего профессионального и образовательного уровня, работая по своим гражданским специальностям на оборонном предприятии.