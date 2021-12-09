Под Калининградом горит замок Вальдау

Горящее здание имеет статус объекта культурного наследия. Фото: предоставлено очевидцем

Очевидцы сообщают о пожаре в замке Вальдау, что в поселке Низовье Гурьевского района.

Огнем охвачено здание, в котором после войны долгое время располагалось сельское профессионально-техническоке училище №20. В 2007 году постановлением правительства Калининградской области замок Вальдау получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда здание признали аварийным из-за существующей угрозы обрушения крывши и закрыли. Левый флигель оставался действующим, в нем находится краеведческий музей.

О масштабах бедствия пока ничего не сообщается.