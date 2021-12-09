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Происшествия9 декабря 2021 6:35

Под Калининградом горит замок Вальдау

О причинах ЧП и его последствиях пока ничего не известно
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Горящее здание имеет статус объекта культурного наследия.

Горящее здание имеет статус объекта культурного наследия.

Фото: предоставлено очевидцем

Очевидцы сообщают о пожаре в замке Вальдау, что в поселке Низовье Гурьевского района.

Огнем охвачено здание, в котором после войны долгое время располагалось сельское профессионально-техническоке училище №20. В 2007 году постановлением правительства Калининградской области замок Вальдау получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда здание признали аварийным из-за существующей угрозы обрушения крывши и закрыли. Левый флигель оставался действующим, в нем находится краеведческий музей.

О масштабах бедствия пока ничего не сообщается.