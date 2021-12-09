На пожаре в Черняховском районе погиб человек

По фату ЧП проводится доследственная проверка. Фото: УСКР по Калининградской области

Вечером 8 декабря в поселке Осиновка Черняховского района загорелся один из домов. В процессе тушения пожара было обнаружено тело мужчины, в котором опознали 59-летнего хозяина жилища.

- Гражданин проживал в квартире один, - сообщили в региональном Управлении СКР. - В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено.

Предполагается, что причиной возгорания могло являться короткое замыкание или неисправность в системе отопления. Окончательное заключение должно быть сделано в результате пожарно-технической экспертизы, назначенной в рамках доследственной проверки, которую организовал межрайонный следственный отдел УСКР. Для установления точной причины смерти сельчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.