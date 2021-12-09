Власти анонсировали реконструкцию двух пунктов пропуска в Калининградской области

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Пункты пропуска через госграницу Чернышевское и Багратионовск вошли в перечень приоритетных объектов, требующих реконструкции. Уже в следующем году за счет федеральных средств планируется начать работы по проектированию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме этого, областные власти планируют ремонт объектов инфраструктуры, непосредственно примыкающих к пунктам пропуска, включая подъездные дороги и площадки-накопители. Это позволит создать максимально комфортные условия для пересечения границы туристами и представителями бизнеса, заявили в пресс-службе областного правительства.