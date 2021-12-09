В замке «Вальдау» сгорела крыша неэксплуатируемого здания

Стали известны некоторые подробности пожара в поселке Низовье Гурьевского района.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, воспламенилась кровля неэксплуатируемого здания, расположенного на территории замкового комплекса «Вальдау». Огнем оказалась охвачена площадь 15 на 20 метров. В тушении принимают участие несколько пожарных бригад. Данное строение, по словам сотрудников ведомства, не относится к категории объектов культурного наследия.

Руководитель областной Службы государственной охраны культурного наследия Евгений Маслов намерен направить в Низовье инспекцию для определения нанесенного ущерба. О результатах этой поездки будет известно ближе к вечеру.