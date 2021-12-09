Под Зеленоградском «Фольксваген» врезался в «Мерседес» и «Форд»

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Зеленоградском районе в среду днем произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На 5 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и врезался в грузовик «Мерседес». После этого автомобиль отбросило на остановившийся «Форд». От удара «Фольксваген» съехал в кювет.

В результате столкновения 44-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы и был госпитализирован.