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Происшествия9 декабря 2021 8:03

Под Зеленоградском «Фольксваген» врезался в «Мерседес» и «Форд»

В результате аварии травмы получил виновник аварии
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Зеленоградском районе в среду днем произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На 5 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск» водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и врезался в грузовик «Мерседес». После этого автомобиль отбросило на остановившийся «Форд». От удара «Фольксваген» съехал в кювет.

В результате столкновения 44-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы и был госпитализирован.