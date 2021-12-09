С 12 декабря в области меняется расписание пригородных поездов

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С 12 декабря на Калининградской железной дороге начинает действовать новое годовое расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба КЖД

На нескольких направлениях дороги поезда уже в это воскресенье будут курсировать по измененному графику. С новым расписание можно ознакомиться на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании.

В общей сложности, в летнем сезоне в расписание будет назначено поездов на 26 % больше, чем в 2021 году. В частности, летом значительно увеличится количество поездов на приморских направлениях. Также возобновится курсирование рельсобусов по открытым в 2021 году маршрутам в Багратионовск и Железнодорожный.