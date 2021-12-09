Алиханов: Следующая трехлетка – это беспрецедентная поддержка бизнеса

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области будет продолжено действие программ, связанных с поддержкой предпринимателей и стратегических направлений, кроме этого, финансирование этих программ будет увеличено. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с участниками Ассоциации иностранных инвесторов.

«Следующая трехлётка – это беспрецедентная поддержка бизнеса. Мы закладываем огромные средства на субсидирование проектов в сельском хозяйстве и промышленности, на завершение строительства инфраструктуры индустриальных парков», – заявил губернатор.

Одновременно с поддержкой бизнеса, власти региона ужесточают условия поддержки в части зарплат, добавил Алиханов.

«Есть предприятия, которые по-прежнему используют серые схемы для выплат, не индексируют зарплату. Поэтому со следующего года все региональные меры поддержки бизнеса мы увязываем с уровнем заработной платы: он должен будет составлять не менее 80 процентов от средней в отрасли», - сказал глава региона.