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Общество9 декабря 2021 9:54

Прокуратура заставила выплатить зарплату сотрудникам «Водоканала» в Светлогорске за сверхурочную работу

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Работникам МУП «Светлогорскмежрайводоканал» выплатили зарплату за сверхурочную работу после вмешательства межрайонной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

11 работникам предприятия не заплатили более 460 тысяч рублей за сверхурочную работу. Прокуратура после коллективного обращения провела проверку и поддержала рабочих.

После внесения представления в адрес руководителя предприятия ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а работникам выплатили деньги.