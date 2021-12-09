Прокуратура заставила выплатить зарплату сотрудникам «Водоканала» в Светлогорске за сверхурочную работу

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Работникам МУП «Светлогорскмежрайводоканал» выплатили зарплату за сверхурочную работу после вмешательства межрайонной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

11 работникам предприятия не заплатили более 460 тысяч рублей за сверхурочную работу. Прокуратура после коллективного обращения провела проверку и поддержала рабочих.

После внесения представления в адрес руководителя предприятия ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а работникам выплатили деньги.